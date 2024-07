AMAMENTAÇÃO

'Hora do Mamaço' acontece neste domingo (4) no Salvador Shopping

A ação integra o calendário da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que este ano, tem como tema: “Amamentação: apoie em todas as situações”. As ‘mamães’ e os apoiadores se encontram no piso L2 da escada da Praça Central do empreendimento, quando participam ainda da musicalização infantil com os artistas Gabriel Macedo e Carol Jesus, do Grupo Espaço Musical. A ação é promovida pela A Mama – Assessoria em Amamentação e Assistência Materno Infantil em parceria com o shopping.