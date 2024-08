SERVIÇO PÚBLICO

Hospital Municipal de Salvador realiza milésima cirurgia bariátrica gratuita pelo SUS

Rosania aposta na intervenção cirúrgica para melhorar a qualidade de vida. “Essa cirurgia, mesmo antes de acontecer, já mudou a minha vida. Consegui modificar meus hábitos e depois de operar, quero ter mais disposição para brincar com a minha filha, que tem 8 anos. Além disso, também não conseguia fazer coisas simples, como calçar um sapato e cruzar as pernas. Fui muito bem atendida aqui e só tenho a agradecer a essa equipe maravilhosa”, celebrou a paciente.

O coordenador do serviço de cirurgia bariátrica do HMS, Creilson de Campos, explica como funciona o acompanhamento. “É uma felicidade coordenar a equipe que realiza todo o processo da bariátrica, que não se resume apenas às cirurgias. Já atendemos milhares de pessoas e, a partir da avaliação e do acompanhamento, podemos garantir uma melhor qualidade de vida, seja através das orientações para o emagrecimento através do tratamento psicológico e nutricional ou do procedimento em si”, relata.