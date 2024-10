CURAÇÁ

Idosa de 103 anos morre carbonizada em incêndio na Bahia

Mulher estava sozinha em casa no momento do acidente

Uma idosa, de 103 anos, morreu carbonizada na manhã desta sexta-feira (18), dentro da própria casa, que foi tomada pelas chamas de um incêndio. A mulher residia no município de Curaçá, no Vale São Franciscano Baiano.

A Polícia Civil informou que Jertrudes Maria de Jesus foi atingida pelas chamas dentro de sua residência, localizada no povoado de Barro Vermelho, zona rural do município.

A idosa vivia acamada na residência, em decorrência da sua idade e estava sozinha em casa no momento que o local pegou fogo, ficando presa no incêndio, segundo informações da TV São Francisco. As chamas foram contidas por vizinhos.