BATIDA

Idosa morre e três ficam feridos em acidente no Recôncavo

O caso aconteceu em Nazaré das Farinhas após um ônibus escolar colidir com um carro

Uma batida entre um ônibus escolar e um carro causou a morte de uma idosa de 66 anos nas imediações de Nazaré das Farinhas, no Recôncavo baiano. A vítima foi identificada como Rita de Cassia Pereira Santos, motorista do automóvel. Além dela, três alunos que estavam a bordo do ônibus sofreram escoriações e foram encaminhados para um hospital da região.