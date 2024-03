NO ACOSTAMENTO

Idoso com Alzheimer é encontrado em situação de risco na BR-242

Um idoso com Alzheimer foi encontrado perdido no acostamento da BR-242, perto do município de Ruy Barbosa, no interior da Bahia, na tarde de terça-feira (26). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais encontraram o homem em um veículo parado no acostamento.