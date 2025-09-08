Idoso de 66 anos é preso por transportar 95kg de drogas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:25
Um idoso de 66 anos que fazia o transporte de drogas de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, para municípios da região sudoeste e sul na Bahia foi capturado com 95kg de maconha e haxixe, no início da manhã desta segunda-feira (8). O material estava em um veículo abordado na BR-415, entre as cidades de Barro Preto e Itapé.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia, informações levaram as equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO- Ilhéus) e da Polícia Militar até o veículo suspeito, que passou a ser monitorado.
O automóvel de placa SHT1H39 foi abordado e o condutor, preso. Na mala do veículo, as equipes encontraram 93 quilos de maconha e mais de três de haxixe acondicionados em caixas.
As investigações apontam que o preso, idoso com mais de 60 anos com formação de nível superior, havia sido atraído pelas organizações criminosas para realizar o transporte do material sem levantar suspeitas.