Idoso é preso após provocar acidente ao dirigir alcoolizado na Bahia

Teste do bafômetro acusou uma concentração de álcool de 0,86 mg/l

Um idoso, de 67 anos, foi detido após provocar um acidente de trânsito, na BR-101, na região de Alagoinhas, no nordeste baiano. O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (19).

Por volta das 21h00, foi computado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) um sinistro no km 103 da rodovia. Uma caminhonete e um caminhão colidiram frontalmente.

Atendendo ao protocolo, os envolvidos no acidente foram submetidos ao teste do “bafômetro”. No condutor da caminhonete, o aparelho acusou uma concentração de álcool de 0,86 mg/l. O resultado (superior a 0,34mg/l) representa um crime de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).