CORRUPÇÃO

Sobe para quatro o número de policiais penais presos em Salvador

De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, um dos acusados recebia pagamentos para liberar a saída dos presos em horários não autorizados. "Os presidiários pagavam a ele para poder sair do regime quando quisessem, independentemente do regramento. Então, eles saíam, voltavam muito depois ou nem voltavam. Ou seja, ele, em alguns casos, dava liberdade total aos presos submetidos ao regime", fala.

A ação é fruto de dois anos de investigações do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Durante as ações conjuntas, também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos bairros onde ocorreram as prisões, na Fazenda Grande do Retiro e Nova Brasília.