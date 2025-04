SUSTO

Idoso é encontrado preso em cerca de arame farpado após ficar 15 horas desaparecido

Um idoso de 69 anos não teve nome divulgado,

Um idoso de 69 anos foi resgatado preso em uma cerca de arame farpado após passar 15 horas desaparecido. O episódio foi registrado em Riachão do Jacuípe, na segunda-feira (31). As buscas foram realizadas durante toda a madrugada, e o homem foi encontrado às 6 horas.>

O resgate foi feito pela Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, que foi acionada por familiares do idoso. Ele foi encontrado preso a uma cerca próximo a um morro, na região de Lagoa do Canto. O homem estava caído no chão, com uma das pernas presas no arame. >