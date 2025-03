OPORTUNIDADES

IEL Bahia oferece 588 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,6 mil

Vagas para Salvador e interior do estado

Oportunidades de estágio estão abertas para estudantes de diversas as regiões da Bahia, através do IEL. São 588 vagas para Salvador e Região Metropolitana, 99 para Feira de Santana e região, 100 para o sudoeste, 65 para o sul e extremo-Sul, além de 31 para a região Norte.>

As bolsas variam de R$ 450 e R$ 1,6 mil. Há vagas para estudantes do ensino superior, ensino médio e técnico. As oportunidades são para diversas áreas, incluindo administração, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharias, logística, pedagogia, psicologia e recursos humanos.>