CAPITAL HISTÓRICA

Igreja do Passo e imóveis de Salvador passam por requalificação

Em 2018, a igreja já havia passado por restauração do Iphan

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de setembro de 2024 às 19:18

Altar-mor da Igreja do Passo Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo – ou Igreja do Passo, como é mais conhecida – está ganhando a requalificação da sua fachada. Uma rede de andaimes de 11 pavimentos facilita o acesso dos operários para pintar a fachada da edificação, incluindo as torres ainda mais altas que a parte central do edifício. A Igreja está localizada no Centro Histórico de Salvador (CHS) e devido à sua importância é tombada individualmente desde 1938 como Patrimônio do Brasil pelo Iphan/MinC.

Os trabalhos são executados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur). Além da Igreja, a Conder também já começou a pintar 56 imóveis da Rua do Passo. A intenção é auxiliar na conservação do CHS, já que a região é tombada pelo Iphan como Patrimônio Nacional (1984) e chancelada como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO (1985).

“Ao todo, já foram requalificadas mais de 200 vias em 11 bairros, a exemplo da rua Direita do Santo Antônio, onde foi realizado o rebaixamento da fiação aérea, valorizando o patrimônio histórico. Esse trabalho, que segue em andamento, já totalizou R$ 124 milhões em sete anos do projeto”, explica Zé Trindade, presidente da Conder.

Em 2018, a igreja foi restaurada pelo Iphan com investimento de R$ 11,3 milhões do PAC das Cidades Históricas do governo federal. “A igreja data de 1736, mas a sua Freguesia do Santíssimo Sacramento é instituída desde 1718”, explica o coordenador do Escritório da Conder no CHS, o arquiteto Zulu Araújo.