BAHIA

Incêndio criminoso destrói casa e deixa criança de 10 anos ferida

Suspeito ateou fogo na casa da ex-companheira em Luís Eduardo Magalhães

Uma menina de 10 anos teve o braço direito queimado em um incêndio criminoso que aconteceu em sua casa, neste sábado (5), em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado. O local ficou totalmente destruído. >

De acordo com informações da Polícia Civil, um homem ateou fogo na residência, que fica no bairro Boa Vista, porque é o local de moradia da sua ex-companheira. A menina estava dentro do imóvel com outra criança e acabou sofrendo a queimadura. >