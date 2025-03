TIGRINHO

Influencer suspeito de exploração ilegal de jogos de azar tem mais de 170 mil seguidores

Darley Felipe foi preso nesta quinta-feira (20), em Feira de Santana

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de março de 2025 às 17:27

Darley Felipe Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Foi identificado como Darley Felipe Santos Dias o influenciador digital preso nesta quinta-feira (20), em Feira de Santana, no interior da Bahia. Nas redes sociais, Darley acumula cerca de 173 mil seguidores. Ele é investigado por estelionato, exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a audiência de custódia será realizada nesta sexta-feira (21), às 14 horas. >

O influencer, de 29 anos, é natural de Feira de Santana e foi localizado pela Polícia Civil no bairro Papagaio, em sua própria casa. Os mandados foram expedidos pelo 1º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), segundo a polícia.>

A investigação aponta que os influenciadores usavam uma conta programada para mostrar resultados vitoriosos no jogo de cassino online como forma de demonstração aos seguidores da eficácia do "jogo do tigrinho".>

"Ficou comprovado durante as investigações que o lucro, divulgado pelos influenciadores digitais por captura de tela, na verdade, é um comissionamento do influenciador digital pela divulgação da plataforma, baseado nas perdas das vítimas", explicou o delegado Giovani Moraes, que está à frente da investigação do caso, à TV Subaé.>

Além da Bahia, a operação cumpriu mandados de prisão no Ceará, Maranhão e Minas Gerais.>