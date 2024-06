CATU

Influenciador e pré-candidato é preso por caluniar vereadora de cidade baiana

O influenciador digital da cidade de Catu, no Agreste da Bahia, Geovane de Souza Santos foi preso pelos crimes de assédio eleitoral feminino e descumprimento de medidas protetivas judiciais. Em seu perfil no Instagram, que conta com mais de nove mil seguidores, Geovane se apresenta como pré-candidato a vereador em Catu e fiscal do povo.