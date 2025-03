ACELERA RAP

Inscrições abertas para programa de capacitação para MCs, DJs e produtores musicais

Primeiros colocados vão receber valor de R$ 3 mil

Estão abertas, até o dia 20 deste mês, as inscrições para o Programa Acelera RAP, iniciativa voltada à capacitação de MCs, DJs e produtores musicais independentes do RAP baiano. >

A primeira edição do projeto oferece 30 vagas com formações especializadas e mentorias individuais. Os três primeiros colocados receberão, cada um, o valor de R$ 5 mil.>

Para participar, é preciso ter idade a partir de 18 anos e ser MC, DJ, produtor ou empreendedor musical independente. Pessoas negras, pardas, indígenas, mulheres, com deficiência e estudantes da rede pública terão prioridade. >

As inscrições podem ser feitas através do formulário online, disponível no Instagram @acelerarap ou pelo link de inscrição.>