OPORTUNIDADE

Inscrições para vagas com salários de até R$ 35 mil da Rede Sarah vão até sábado (24)

Se encerram neste sábado (24) as inscrições para o processo seletivo da Rede Sarah. São 48 vagas, com salários de até R$ 35 mil, divididas entre as unidades da rede, incluindo a de Salvador (BA), além das de Brasília (DF), Belém (PA), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e Belo Horizonte (MG).