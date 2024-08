COM VAGAS EM SALVADOR

Rede Sarah abre 48 vagas com salários de até R$ 35 mil

As inscrições no processo seletivo podem ser feitas a partir de 5 agosto

A Rede Sarah abriu processo seletivo para 48 vagas, com salários de até R$ 35.325,26. As inscrições podem ser feitas a partir de 5 agosto.

As vagas são divididas entre as unidades da rede, incluindo a de Salvador (BA), além das de Brasília (DF), Belém (PA), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e Belo Horizonte (MG).

As inscrições devem ser feitas entre 5 e 24 de agosto, pelo site da rede Sarah. As taxas são de R$ 160 para médico, R$ 100 para assistente social e R$ 60 para técnicos. A seleção será feita em três etapas, com prova objetiva (com previsão para 29 de setembro), discursiva e treinamento, que será eliminatório com pagamento de bolsa, que variam de R$ 18 mil a R$ 4 mil, a depender da vaga pretendida.