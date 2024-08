CRIMINALIDADE

Insegurança: Stiep tem “onda” de furto de hidrômetros

E a criminalidade não dá trégua. No bairro do Stiep há uma onda de furtos de hidrômetros. Isso mesmo. Na Rua Xingu, um casal está levando os contadores de água das casas - os episódios aconteceram entre os dias 04 e 10 deste mês. Só em um único dia foram 10! Como os criminosos agiram à noite, os moradores amanheceram com a rua completamente alagada.