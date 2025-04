LEGADO

Instituto Mãe Stella de Oxóssi será inaugurado em Salvador

Evento será aberto ao público

Esther Morais

Publicado em 25 de abril de 2025 às 16:02

Mãe Stella foi a primeira Ialorixá do Brasil a integrar uma academia de letras Crédito: Reprodução

A Academia de Letras da Bahia (ALB) fará uma celebração especial em comemoração aos 100 anos de Mãe Stella de Oxóssi, a primeira Ialorixá do Brasil a integrar uma academia de letras. O evento será aberto ao público, no Palacete Góes Calmon, e acontecerá em 2 de maio, no dia em que a religiosa completaria o centenário. >

No dia, ainda haverá o lançamento do Instituto Mãe Stella de Oxóssi e a assinatura do Protocolo de Intenções com a ALB, visando firmar parceria entre as instituições.>

Segundo Adriano Azevedo, sobrinho de Mãe Stella, a nova entidade pretende “desenvolver atividades culturais, desportivas, recreativas e de saúde; prestar serviços de assistência social para mulheres, jovens e crianças, vítimas de abuso e assédio sexual; desenvolver e executar projetos objetivando fortalecer, proteger e melhorar as condições de vida do nosso público alvo que são crianças, adolescentes, mulheres, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade; e capacitar e qualificar essas pessoas através de cursos”. >

“A educação será sempre a premissa do Instituto, pois era o que minha tia primava! Os demais objetivos, seguiremos em busca de apoio para pôr tudo isso em prática”, afirma ele, que é presidente da organização. >

Ialorixá do terreiro Ilê Axé Opó Afonjá, em São Gonçalo do Retiro, Mãe Stella de Oxóssi foi eleita imortal da ALB em 25 de abril de 2013. Em 12 de setembro do mesmo ano, passou a ocupar a cadeira 33, cujo patrono era Castro Alves e, na época, pertencia ao professor e historiador Ubiratan Castro, falecido em janeiro de 2013. >