SERGIPE

Integrante de facção criminosa da Bahia é preso em operação contra o tráfico de drogas

A equipe policial prendeu o investigado em uma residência na zona sul da capital sergipana, onde também foram apreendidas drogas, celulares, uma balança de precisão e dois automóveis, um deles com fundo falso no qual foram encontrados cerca de 11 kg de cocaína. A esposa do investigado também foi presa em flagrante por participação no delito.