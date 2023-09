'Invadiram casas para matar': moradores falam de terror em ataque do CV no Engenho Velho de Brotas

Moradores se assustam com troca de tiros no Engenho Velho de Brotas. Crédito: Reprodução

Os moradores do Engenho Velho de Brotas deixaram as ruas do bairro para escapar dos tiros de um confronto entre homens da facção do Bonde do Maluco (BDM), que tem atuação na área, e os integrantes do Comando Vermelho (CV), que atacaram o bairro na noite de terça-feira (6). De dentro de casa, eles puderam ouvir os disparos que começaram por volta das 20h30 e se prolongaram por ao menos uma hora.



Para quem mora na Vila Paraíso, localidade do Engenho Velho onde houve movimentação dos traficantes em vielas, o terror foi ainda maior. Por lá, moradores contam que os homens do CV chegaram a invadir residências para procurar pelos rivais do BDM. "Chegaram dando tiros, assustando todo mundo e invadindo casas para matar os caras do BDM", diz um morador, que prefere não se identificar.

Ainda de acordo com ele, em uma das residências, os traficantes teriam conseguido encontrar o que procuravam. "Conseguiram matar só um quando entraram em uma das casas e acharam ele se escondendo. Foi dentro da Vila Paraíso mesmo, a gente conseguiu ouvir o barulho. Apesar da casa não ser vizinha, os tiros eram muito altos e deram rajadas que parecia que não acabavam", relata.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou a morte na localidade. "Policiais militares da 26ª CIPM e do Batalhão Gêmeos foram acionados na noite de terça-feira (5) para averiguar a denúncia de disparos de arma de fogo. [...] Durante as incursões, foi encontrado o corpo de um homem, com marcas de tiros, em um imóvel situado no local", escreve a polícia através de nota.

O DPT foi acionado para a realização de perícia e a Polícia Civil investigará a autoria e a motivação. Ainda segundo a PM, o policiamento está reforçado na região com guarnições da 26ª CIPM, da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Atlântico e unidades de policiamento especializado. Tudo para evitar que os momentos de horror voltem a se repetir nas ruas do bairro.

Uma moradora conta que os filhos precisaram ser protegidos enquanto choravam com medo. "Me escondi junto com as pessoas da minha família. Tenho dois filhos e coloquei para debaixo da cama, eles não paravam de chorar. O barulho dos tiros eram muito altos, parecia que eles estavam dentro de casa e não nas vielas", diz ela, que afirma ter demorado para conseguir acalmar as crianças.

Um outro morador, que também não diz o nome, usa os vídeos que repercutiram nas redes sociais para dimensionar o susto que foi presenciar o confronto na localidade. "Se no vídeo, que é lá em cima do viaduto da Dom João VI, você ouve daquela altura, imagine aqui na Vila Paraíso. A gente estava de cara para o tiroteio, mas dentro de casa escondidos", relata ele, que passou a noite em claro mesmo após o fim dos disparos.