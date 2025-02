CRIME

Invasões do CV e rajadas de tiros: violência assusta fórum federal em Sussuarana Nova

Funcionários relatam tiroteios em rua que fica atrás dos prédios fórum

Wendel de Novais

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 12:47

Fórum suspendeu atividades por dois dias por conta de tiroteios Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Justiça determinou o retorno das atividades presenciais no Fórum Teixeira de Freitas, em Sussuarana Nova, e pôs fim a um hiato de dois dias de trabalho no local que foi iniciado na última sexta-feira (31). De acordo com quem trabalha no fórum, a suspensão das atividades se deu após o registro de três tiroteios em dez dias. O último deles teria ocorrido na quinta-feira (3) e, segundo moradores da área, é fruto da disputa armada entre as facções do Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM). >

Apesar do fórum estar localizado na Avenida Ulysses Guimarães, o problema teria origem no trecho da Rua Direta de Pituaçu que fica atrás dos prédios do complexo da Justiça Federal. “O problema é lá para dentro, bem atrás do fórum mesmo. Ali, sempre foi da facção do 3 [o BDM] e parece que estão vindo aqui atrás deles. O que me falaram é que seria aquela facção que veio do Rio de Janeiro [CV]. Eles estão descendo de outro bairro para cá”, explica uma moradora, que prefere não se identificar. >

Rua Direta de Pituaçu fica atrás do fórum Crédito: Reprodução/Google Maps

Mesmo que a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) tenha reforçado a segurança na frente do fórum, na Rua Direta de Pituaçu, local que é o foco da disputa, não foi possível notar a circulação do policiamento. O confronto, entretanto, não tem afetado outras áreas do bairro. Entre os moradores ouvidos pela reportagem, houve consenso de que as ocorrências violentas estão centralizadas na parte de trás do fórum. Por isso, funcionários do local afirmam que o forte barulho dos tiroteios assustou a todos. >

“Primeiro, houve tiroteios em dois dias seguidos, 22 e 23 de janeiro. Depois, um dia antes da gente suspender as atividades presenciais, houve mais um e todo mundo ficou assustado aqui porque parecia muito perto. Então, a gente ouviu que a coisa estava feia logo na rua de trás e que era coisa de facção. O povo está fazendo pouco caso, mas o que ouvimos foi uma rajada de tiros, muito tiroteio. Assustaria a qualquer um estar trabalhando e ouvir uma coisa dessa”, diz um funcionário, sem se identificar. >

Os moradores da Rua Direta de Pituaçu de trechos onde não há os tiroteios não descartam que o local seja centro do conflito pela ligação direta que tem com a Avenida Gal Costa. “Essa rua é muito grande, começa lá embaixo na Avenida Gal Costa, que tem uma entrada direta para cá. Nessa região que margeia a avenida, é tudo muito dividido. Um lado é CV, outro é BDM e várias coisas acontecem”, relata um outro morador, que não se identifica por medo de represálias. >

Rua Direta de Pituaçu pode ser acessada pela Avenida Gal Costa Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Em setembro do ano passado, cerca de 10 homens armados, que saíram de becos do bairro de Sussuarana Nova, queimaram um ônibus que passava na Gal Costa. A ação, que costuma ser uma resposta a morte de traficantes em confronto com a polícia, na verdade, seria uma demonstração de poder para grupos rivais. Na ação, inclusive, enquanto comparsas incendiavam um veículo de transporte coletivo, alguns dos criminosos atiravam em direção ao lado oposto da avenida. >