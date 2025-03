LITERATURA E PSICOLOGIA

Itamar Vieira e Jeferson Tenório participam do Fronteiras do Pensamento em Salvador

Publicado em 21 de março de 2025 às 19:05

O Teatro Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, abriga, nos dias 8 e 9 de abril, a 10ª edição do Fronteiras do Pensamento, um evento que promove debates sobre temáticas contemporâneas e aposta na liberdade de expressão intelectual e na educação de qualidade como ferramentas para o desenvolvimento social. >

A programação do evento incluirá reflexões sobre a relação entre indivíduo e sociedade à luz da psicologia e da literatura, através da participação de pensadores da atualidade nas áreas. >

A Mesa 1, no dia 8, trará uma conversa entre os psicólogos Alexandre Coimbra e Ana Suy, que têm dedicado sua obra e pensamento a reflexão sobre como construímos a nossa narrativa pessoal em um mundo tão diverso e multifacetado. Já no dia 9, a Mesa 2 será composta por uma conversa entre os escritores Itamar Vieira Junior e Jeferson Tenório, que têm impactado leitores de todo o país com obras que destacam aspectos sociais. >

O Fronteiras do Pensamento 2025, uma realização da Caderno 2 Produções e da Delos Bureau, acontece às 20h nos dois dias, e tem ingressos que custam R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia) para a plateia e R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) para o mezanino. Os ingressos estarão à venda através da plataforma Sympla.