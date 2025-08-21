OPORTUNIDADE

Itaú leiloa mais de 100 imóveis residenciais com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Propriedades estão localizadas na Bahia e em outros 15 estados

Millena Marques

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08:31

Lances iniciais vão até R$ 2,5 milhões Crédito: Divulgação

Em parceria com a Mega Leilões, o Itaú Unibanco realizará o último leilão do mês de agosto na próxima segunda-feira (25), com mais de 100 imóveis, no site oficial do Mega Leilões.

Os imóveis estão localizados nos seguintes no Distrito Federal, na Bahia e em outros 15 estados: Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Os lances iniciais partem de R$ 26 mil e vão até R$ 2,5 milhões, condicionados a aprovação do Vendedor.

Condições de pagamento:

À vista, sem desconto

Para a maioria dos imóveis, pagamento parcelado com entrada e saldo em até 78 parcelas mensais – conforme consta do Edital do leilão e no site da Mega Leilões – especificado em cada imóvel.

Destaques:

São Paulo (SP): Apartamento duplex c/ 282 m² de área útil e 4 vagas de garagem, no Morumbi. O lance inicial é de R$ 1,5 milhão;

São Paulo (SP): Apartamento c/ 232 m² de área útil e 3 vagas de garagem, no Butantã. O lance inicial é de R$ 796 mil;

São Paulo (SP): Apartamento c/ 163 m² de área útil e 3 vagas de garagem, na Vila Suzana. O lance inicial é de R$ 764 mil;

São Paulo (SP): Apartamento c/ 59 m² de área privativa e 1 vaga de garagem, no Jardim Pereira Leite. O lance inicial é de R$ 407 mil;

Guarujá (SP): Apartamento c/ 187 m² de área útil e 2 vagas de garagem, no Bairro Pitangueiras. O lance inicial é de R$ 833 mil;

Guarujá (SP): Apartamento c/ 178 m² de área construída (Condomínio frente à praia), no Bairro Pitangueiras. O lance inicial é de R$ 735 mil;

Santos (SP): Apartamento c/ 88 m² de área útil e 1 vaga de garagem, no Bairro Vila Mathias. O lance inicial é de R$ 450 mil;

Praia Grande (SP): Apartamento de cobertura duplex c/ 163 m² de área útil e 2 vagas de garagem, no Bairro Guilhermina. O lance inicial é de R$ 654 mil;

Mogi das Cruzes (SP): Casa em condomínio, no Bairro Itapeti. O lance inicial é de R$ 2,5 milhões;

Indaiatuba (SP): Apartamento c/ 51 m² de área privativa e 2 vagas de garagem, no Bairro Jardim Casablanca. O lance inicial é de R$ 345 mil;

Cajamar (SP): Casa em condomínio, na Serra do Lago. O lance inicial é de R$ 1,2 milhão;

Brasília (DF): Apartamento c/ 186 m² de área privativa e 2 vagas de garagem, no Bairro Águas Claras. O lance inicial é de R$ 989 mil;

Brasília (DF): Apartamento c/ 52 m² de área privativa e 1 vaga de garagem, no Bairro Samambaia Norte. O lance inicial é de R$ 263 mil;

Rio de Janeiro (RJ): Apartamento c/ 1 vaga de garagem, no Bairro Tijuca. O lance inicial é de R$ 499 mil;

Florianópolis (SC): Apartamento c/ 223m² de área privativa e 2 vagas de garagem, no Bairro Campeche. O lance inicial é de R$ 2,2 milhões;

Canoas (RS): Casa, no Bairro Marechal Rondon. O lance inicial é de R$ 1 milhão.