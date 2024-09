RÉPTIL

Jacaré é encontrado dentro de casa em cidade baiana

Moradores de Guanambi foram surpreendidos por uma visita nada habitual. Na noite desta quinta-feira (12), uma equipe do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, resgatou um jacaré com cerca de 1,80 de comprimento que estava no jardim de uma residência.