GOVERNADOR

Jerônimo embarca para missão oficial na Europa

O governador Jerônimo Rodrigues embarcou, na noite de sábado (11), para uma missão oficial na Europa. Lá, juntamente com outros governadores do Nordeste, ele passará pelas metrópoles Roterdã, Bruxelas e Berlim. O objetivo é discutir questões ambientais e climáticas para o desenvolvimento sustentável da região.

“Vamos participar do maior evento de energias renováveis do mundo mas também estamos levando projetos para que a gente possa apresentar à Europa e ao mundo o potencial que nós, do Nordeste, e em especial da Bahia, temos pra atrair investimentos das indústrias e das empresas produtoras de energias renováveis”, destacou o governador.

Ainda de acordo com Jerônimo, a viagem com governadores de estados brasileiros vem acontecendo desde 2023 como forma de ampliar os investimentos em energia renovável no país. O governador já passou por três missões internacionais, na China e Emirados Árabes, em abril do ano passado; Dubai, em dezembro; e Espanha, em fevereiro.