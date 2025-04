PAROU O PAÍS

Jornal Nacional apresentado de Salvador tem a maior audiência dos últimos 7 meses

Telejornal atingiu 32,7 milhões de espectadores

Em celebração ao 60º aniversário da TV Globo, o Jornal Nacional inaugurou a série “JN em família”, com a primeira exibição direto de Salvador . A edição desta terça-feira (22) na capital baiana alcançou um feito surpreendente: cerca de 32,7 milhões de pessoas assistiram ao jornal. Foi um recorde de audiência dentre todas as edições dos últimos sete meses. >

Em São Paulo, a exibição atingiu 25 pontos de audiência, enquanto no Painel Nacional de Televisão (PNT) marcou 24 pontos. A edição também bateu recorde para uma terça-feira neste ano. A série começou com ancoragem inédita de Renata Vasconcellos direto da casa da família Silva Alves, no bairro de Itapuã. >