EMERGÊNCIA

Jovem de 18 anos dá à luz dentro de casa e é socorrida por equipe médica

Profissionais foram acionados por familiares da gestante em Salvador

Esther Morais

Publicado em 8 de abril de 2025 às 13:29

Equipe da unidade prestou socorro Crédito: Reprodução / Google

Seria mais um dia rotineiro de trabalho até que os profissionais da Unidade de Saúde da Família (USF) Antônio Ribeiro Neiva, no bairro Arraial do Retiro, em Salvador, foram surpreendidos por uma situação inusitada na atenção primária: um parto de emergência. Por volta das 12h da última sexta-feira (4), a equipe foi acionada por familiares da gestante Luana Lima, de 18 anos, após relatos de fortes contrações. >

Quando a equipe chegou, a jovem já está em trabalho de parto. A partir disso, os profissionais iniciaram os procedimentos e acionaram o Samu. "Foi muito tocante participar desse momento e fizemos tudo de forma muita humanizada, para que mãe e bebê pudessem se conectar. Agora estamos aqui para acolher mais esse membro da nossa comunidade e vamos dar continuidade ao seu acompanhamento com as visitas domiciliares e outros cuidados necessários, com todas as orientações”, disse Dinah Alves, enfermeira que participou da assistência realizada.>

Com 39 semanas, Luana já estava à espera da chegada de Mavi, mas não imaginou que o parto seria fora de um ambiente hospitalar. “Foi tudo muito rápido. Comecei a sentir uma dor tipo cólica e logo ficou mais forte, mas não imaginei que ele nasceria em casa. Tive toda ajuda da equipe do posto onde já fazia o pré-natal. Só tenho a agradecer, deu tudo certo e nós estamos bem e com muita saúde”, declarou a mais nova mamãe.>

Além de Dinah, a médica da USF Arraial do Retiro, Larissa Ohana, também acompanhou o procedimento. “É muito emocionante colocar uma criança no mundo, ainda mais como foi, indo até a casa da gestante e contando também com toda participação familiar. É uma situação que foge do nosso cotidiano na Atenção Primária, mas que nos trouxe muita alegria”, finalizou.>

Por que os partos não são realizados em UBS e USF?

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades de Saúde da Família (USF) são voltadas para a atenção primária à saúde, oferecendo serviços como consultas médicas, vacinação, acompanhamento de doenças crônicas e pré-natal, dentre outros serviços básicos. São nessas unidades que as gestantes recebem todo o acompanhamento necessário durante a gravidez, com foco na prevenção, orientação e identificação precoce de possíveis riscos para mãe e bebê.>