ASSASSINATO

Jovem de 24 anos é executado a tiros dentro de academia na Bahia

Crime aconteceu na manhã de quarta-feira (12)

Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 07:19

Jovem é executado a tiros dentro de academia na Bahia Crédito: TV Santa Cruz

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros na manhã de quarta-feira (12) dentro de uma academia na Rua Guarani, no bairro de Dr. Gusmão, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o autor, ainda não identificado, entrou no local, disparou contra a vítima e fugiu. A vítima foi identificada como Jhonatan Gustavo Santos Oliveira.

Policiais militares do 28º Batalhão (BPM) foram acionados com a denúncia de disparos de arma de fogo e, no local, encontraram o homem ferido e já sem sinais vitais. O local foi isolado e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para as devidas providências.

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis) busca esclarecer autoria e motivação do crime. Guias de perícia e necropsia foram expedidas.