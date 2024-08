SEGURANÇA

Jovem é morto a tiros em Cidade Nova

João Marcos Santos Bastos, de 22 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira, no bairro de Cidade Nova, em Salvador. Ao receberem a denúncia, os policiais foram até a Avenida 1 de Janeiro, na localidade conhecida como Forno, onde encontraram o corpo.

De acordo com a Polícia Civil, as guias para remoção e perícia foram expedidas. A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) está responsável pela apuração das circunstâncias, autoria e motivação do crime.