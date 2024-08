NAUFRÁGIO

Filha de bilionário é última vítima encontrada em naufrágio de iate

Hannah Lynch, de 18 anos, teve corpo encontrado e foi confirmada como a sétima vítima do acidente

Da Redação

Publicado em 22 de agosto de 2024 às 17:15

Hannah Lynch, vítima de naufrágio em iate Crédito: Reprodução X

O corpo de Hannah Lynch, filha do empresário Mike Lynch, foi encontrado nesta quinta-feira (22), após o naufrágio do iate Bayesian na última segunda-feira (19), onde estava embarcada. O barco levava 22 pessoas, sendo 10 tripulantes e 12 convidados do fundador da empresa de softwares HP Autonomy. Desses, 14 foram resgatados com vida, e outros 7 morreram, incluindo o bilionário.

O Bayesian, como foi chamada a embarcação, estava em uma rota no Mediterrâneo, e seguiria para as ilhas Eólias, na Itália, levando colaboradores da HP Autonomy e suas famílias. Enquanto estava na cidade de Palermo, foi atingido pelos efeitos de um tornado, que gerou uma tromba d’água responsável por derrubar o mastro do iate, conhecido por ser um dos maiores existentes, com 75 metros de altura.

Bayestan, iate naufragado Crédito: Reprodução X

No momento do naufrágio, a maioria dos passageiros estava dormindo nas seis cabines da embarcação. Inicialmente, seis continuaram desaparecidos, acionando uma equipe de 27 mergulhadores divididos em duplas, que descem 50 metros abaixo do nível d’água até o iate, e passam 10 minutos buscando por lá. A operação continuou ao longo de quatro dias.

Os mortos são Mike Lynch; Jonathan Bloomer, presidente do conselho de administração do banco de investimentos Morgan Stanley International, e sua esposa, Judy Bloomer; Chris Morvillo, advogado de defesa de Lynch em julgamento de fraude, e sua esposa, Neda Morvillo; Ricardo Thomas, chef de cozinha e único membro da tripulação a falecer, e Hannah Lynch, filha do “Bill Gates britânico”.