Jovem é morto com vários tiros em São Cristóvão

Ao chegar no local, a guarnição constatou o fato e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo. As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).