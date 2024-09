SALVADOR

Justiça decreta prisão preventiva de idoso que atirou em ex-cunhado em mercadinho

O idoso de 78 anos que atirou no ex-cunhado em uma mercadinho no bairro de São Marcos, em Salvador, seguirá preso. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na manhã desta quarta-feira (4), mas não chegou a ser ouvido pela Justiça por ainda estar hospitalizado no Hospital São Rafael. O suspeito atirou contra si mesmo após tentar matar o irmão de sua ex-esposa.