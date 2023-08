Justiça decreta prisão preventiva do acusado de matar jovem na saída de show na Paralela

Suspeito Luis Tiago Cavalcante da Silva participou de audiência de custódia. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Tribunal de Justiça da Bahia converteu a prisão em flagrante de Luís Tiago Cavalcante da Silva, 25 anos, em preventiva, após audiência de custódia nesta terça-feira (8). Luís Tiago é acusado de matar Uanderson Santana Santos, 26 anos, depois de uma briga na saída de uma festa no Parque de Exposições, no domingo (6).



Luís Tiago deve ser transferido para o Complexo Penitenciário da Mata Escura após passar por exame de corpo de delito.



O crime aconteceu depois que os dois se desentenderam durante a festa "10 horas de arrocha", no final de semana.

Relembre o caso

Retirado do local por seguranças, Luis teria ido em casa buscar uma faca, voltou para o Parque e surprendeu a vítima com três golpes, sendo um na nuca, um no peito e outro no pescoço. O crime gerou uma confusão generalizada, mas o autor do crime foi preso em flagrante por policiais militares. Apesar disso, familares que foram ao sepultamento de Uanderson acreditam que mais responsáveis não foram presos.

"Não foi só uma pessoa, não tem como ter sido. Meu irmão tinha golpes no pescoço, na nuca e mais próximo do peito. Teve uma confusão na hora e mais gente pode ter ajudado", falou a irmã de Uanderson, que preferiu não revelar o nome. A namorada do auxiliar de obras, que estava na hora do crime, não conversou com a reportagem e, muito abalada, não conseguiu dizer se Luis estava acompanhado de mais alguém.

A perícia realizada em Uanderson aponta para dois ferimentos feitos pela faca encontrada com Luis, mas indica também que o terceiro ferimento seria causado por uma garrafa de vidro. Além de acreditar que essa garrafa teria sido usada por uma segunda pessoa, um amigo de Uanderson, que prefere não se identificar, acredita que ajudaram Luis de outras formas.

"Eu também acredito que outra pessoa possa ter ajudado na hora de matar, mas não precisa ter ido lá e enfiado a faca ou a garrafa nele para participar. Como ele encontrou Uanderson? Ele deu sorte ou alguém ficou vigiando? Será que alguém ajudou ele a encontrá-lo? A gente quer essas respostas", diz o amigo, ainda muito abalado com o caso.

Não há informações de mais pessoas presas no caso, além da namorada de Uanderson, que acabou fichada por lesão corporal ao acertar uma garrafa em um policial no momento em que tentava defender ele do ataque de Tiago. Apesar de detida, pelas circunstâncias do caso, ela foi liberada pela polícia ainda no domingo.