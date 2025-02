SALVADOR

Justiça mantém prisão preventiva de homem que ateou fogo em companheira na Saúde

Processo corre em segredo de justiça

A Justiça manteve a prisão preventiva de Paulo Roberto da Silva Costa, 47 anos, apontado como o autor da tentativa de feminicídio contra Ana Paula Almeida Luz, 41. A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada nessa segunda-feira (17). Segundo o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), o processo corre em segredo de justiça. >

Paulo é suspeito de ter ateado fogo em Ana Paula, no dia 8 de fevereiro, no bairro da Saúde, em Salvador. O crime ocorreu quando, durante uma discussão, o suspeito jogou um líquido inflamável sobre a vítima, de 42 anos, e a incendiou dentro de casa. Ele se apresentou na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/ Casa da Mulher Brasileira), na última quinta-feira (13). >

Entenda o caso

Antes do crime, Ana Paula descobriu uma traição de Paulo Roberto e decidiu que queria terminar a relação entre os dois, que tinha cinco anos. Na tentativa de convencê-la do contrário, o suspeito a levou em um bar. No entanto, ela não mudou de ideia e teve o corpo incendiado.>