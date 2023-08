Justiça nega revogar internação de suspeito de matar cigana, diz advogada

Hyara Flor Santos Alves foi morta com um tiro. Crédito: Reprodução

A Justiça negou a revogação da internação do adolescente de 14 anos suspeito de matar a esposa, Hyara Flor, da mesma idade. A audiência aconteceu nesta segunda-feira (31), por vídeo chamada, uma vez que o jovem está apreendido no Espírito Santo.



A revogação da medida era um pedido da defesa do jovem. A ideia é manter o suspeito no estado capixaba, para que ele não seja transferido para Guaratinga, onde aconteceu o crime. A defesa da família da jovem, advogada Janaína Panhossi, afirma, no entanto, que a permanência dele ou não no estado não foi informada.

"Não faz diferença neste momento. Ele está apreendido, isso que importa. O que eles esperam é a responsabilização dos envolvidos na morte da jovem Hyara", diz a advogada.

A justificativa para manter o jovem no estado vizinho é a circulação de publicações na internet, logo após o ocorrido, que divulgavam uma recompensa de R$ 300 mil oferecida pelo pai da vítima, Hiago Silva, a quem informasse o paradeiro do jovem. Hiago, porém, nega que tenha feito a oferta. "Há um risco evidente de que essas ameaças se concretizem", sustentou o advogado Homero Mafra.

Ainda nesta segunda-feira, os familiares de Hyara protestaram na cidade, pedindo justiça pela morte da jovem.

Relembre o caso

Hyara Flor Santos Alves foi morta no dia 6, em Guaratinga, no extremo-sul da Bahia, com um tiro abaixo do queixo. Segundo a Delegacia Territorial (DT) de Guaratinga, no local do crime, foram apreendidos uma pistola calibre 380, dois carregadores e munições. O caso foi registrado como feminicídio, mas não foram divulgadas mais informações sobre o suspeito.

Depois de ter sido baleada, a adolescente chegou a ser socorrida para um hospital da região, porém não resistiu. Ela deu entrada na unidade com a informação de que teria se ferido no queixo ao ter limpado a pistola. No entanto, contradições levantaram a suspeita de que se tratava de um crime.