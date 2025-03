ENTRETENIMENTO

‘Lá vem o Chaves’: maior exposição do mundo sobre a série chega a Salvador

Mostra faz homenagem aos 40 anos da produção mexicana no Brasil

Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2025 às 12:56

"Chaves: a exposição" Crédito: Divulgação

Em homenagem aos 40 anos de uma das séries de TV mais queridas da América Latina, Salvador vai receber "Chaves: a exposição", considerada a maior mostra sobre o personagem realizada no mundo. Inédita no Nordeste, a exposição desembarca no Salvador Shopping no dia 30 de abril, ocupando um espaço de mil metros quadrados no piso L1. >

Ao todo, serão montados mais de 20 cenários emblemáticos que fazem parte da vida de milhões de telespectadores. Os visitantes vão conferir a tradicional Vila do Chaves, a Casa do Seu Madruga e, ainda, conhecer locais que estavam somente no imaginário do público, como a "Sala da Bruxa do 71". O público vai ter oportunidade de tirar fotos em diversos espaços característicos da série.>

O acervo da mostra é exclusivo e, trazido do México, destaca-se pelos figurinos, itens e roteiros originais de 'Chaves' e do herói "Chapolin Colorado', personagens do criador e escritor, Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, que também tem sua trajetória narrada no evento. O espaço é ambientado com itens replicados do autor, como a sua mesa de cabeceira, suas paixões e o icônico quadro do Rei Pelé, um de seus ídolos.>

O horário de funcionamento será de terça a sexta-feira, das 14h às 21h; sábado, das 13h às 21h; domingo e feriado, das 13h às 20h. Mais informações e sobre a venda dos ingressos podem ser obtidas, em breve, pelo aplicativo do centro de compras, disponível em Android e IOS.>

SERVIÇO >

Chaves: a exposição>

Local: piso L1 do Salvador Shopping (acesso Caixa Econômica);>

Data: a partir de 30 de abril de 2025;>

Funcionamento: terça a sexta-feira, das 14h às 21h; sábado, das 13h às 21h; domingo e feriado, das 13h às 20h;>

Ingressos: vendas serão iniciadas em breve;>