AUTOMÓVEIS

Leilão da Polícia Federal oferece carros a partir de R$ 4 mil

Mitsubishi L200, Fiat Palio Week, Chevrolet Astra e Nissan Frontier estão entre as opções

Um leilão online de veículos e sucatas será realizado pela Polícia Federal no dia 5 de fevereiro, às 9h30 (horário de Brasília). O evento vai oferecer carros a partir de R$ 4 mil e ocorrerá em sessão no site do Leiloeiro Público Daniel Garcia. >