DETIDO

Líder de facção criminosa é preso por porte ilegal de arma em Juazeiro

Os policiais encontraram com ele uma pistola 9 mm e 91 munições

Vitor Rocha

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 14:49

Polícia Civil Crédito: Divulgação / SSP BA

Um homem de 33 anos, suspeito de liderar uma facção criminosa com atuação nas cidades de Juazeiro e Itiúba, foi preso na quinta-feira (30) por porte ilegal de arma de fogo. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram com ele uma pistola 9 mm e 91 munições. A companheira do suspeito também foi detida. >

A operação foi realizada pela 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Juazeiro. O líder do grupo criminoso, que estava com dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico, respondia processo em liberdade condicional. O suspeito estava morando em Itiúba com a companheira, que, segundo as investigações, era responsável pela gestão financeira do grupo. >