CRIME

Líder do tráfico em Tancredo Neves é morto em operação; policial foi baleado

Considerado pela polícia como a principal liderança do tráfico de drogas em Tancredo Neves, João Pedro Prates dos Santos, vulgo “JP”, foi morto pela polícia, durante uma operação no bairro de Tancredo Neves, nesta segunda-feira (19). Ele era apontado como autor da tentativa de homicídio contra um policial militar em Ibicaraí, no ano de 2020.