FUGITIVO

Líder do tráfico no Feira VII e suspeito de matar quatro pessoas é preso no Mato Grosso do Sul

Ele estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça e será reconduzido para a Bahia

Publicado em 22 de março de 2024 às 16:24

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem apontado como mandante de um ataque que deixou duas pessoas mortas e duas feridas, em novembro do ano passado, em Feira de Santana, foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios (DH) da cidade baiana, nesta quinta-feira (21), no município de Inocência, em Mato Grosso do Sul.

O suspeito, que liderava o tráfico de drogas no bairro Feira VII, também é investigado por outro duplo homicídio ocorrido em dezembro do ano passado, no bairro Aviário. Ele será enviado para a Bahia para responder aos crimes aos quais é acusado.