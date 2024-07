TRÁFEGO

Ligação viária entre a BR-324 e Mata Escura deve ser entregue em agosto

A construção da ligação viária entre a BR-324 e Mata Escura passou por vistoria nesta quinta-feira (11) e tem previsão de entrega para agosto. A via possui quase 1 km de extensão e conta com investimento de R$19 milhões.

A nova pista terá duplo sentido de tráfego e largura de sete metros. A intenção é que ocorra a redução do tempo de deslocamento para os motoristas que transitarem pela rodovia federal, nas proximidades da estação de metrô Bom Juá, até as ruas Abelardo Magalhães e Dionísio Brito Santana, próximo ao terreiro Bate Folha, e vice-versa.

Boa parte do trajeto já conta com pavimentação, sistema de drenagem, passeios, ponte e contenções de encostas concluídos. Ainda durante a vistoria, a comitiva da Prefeitura também avaliou a área que receberá o Parque do Vale da Mata Escura, projeto de criar uma reserva de Mata Atlântica no local.