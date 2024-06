Ligada ao MST, Fabya Reis é anunciada como pré-candidata a vice-prefeita de Geraldo Jr.

O pré-candidato à prefeitura de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), anunciou no início da tarde desta quarta-feira (5) a sua vice na corrida pelo Palácio Thomé de Souza. Trata-se de Fabya Reis (PT), atual secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, que se licenciará do cargo para concorrer às eleições municipais. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa no bairro do Rio Vermelho e contou com a presença de lideranças da coligação, mas o principal cabo eleitoral do emedebista, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), não esteve presente no evento.