SAÚDE

Limite de idade no SUS e poucas doses na rede particular: veja onde ainda tem vacina da dengue

Casos da doença cresceram cinco vezes em um ano na Bahia

Além de evitar acúmulo de água parada, a vacinação é uma das formas de combate à dengue. Em um ano, o número de casos cresceu quase cinco vezes na Bahia , atingindo a marca de 233 mil, em 2024. Foram registras 171 mortes pela doença. Em Salvador, a vacina está disponível pelo Sistema Único de (SUS), com limite de idade, e na rede privada, onde restam poucas doses. Confira abaixo onde e como se imunizar.

Foram aplicadas 88.846 doses da vacina em Salvador, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O número corresponde a 39% do público-alvo, formado por 226.831 crianças e adolescentes.

A reportagem apurou que a busca pelo imunizante na rede particular de Salvador aumentou nas últimas semanas. Em alguns laboratórios restam poucas doses. É o caso da Amo Vacinas, localizada no Salvador Shopping. Lá, cada dose custa R$650. A faixa etária é ampliada na rede privada, podendo chegar aos 60 anos.

Outros quatro laboratórios foram procurados pelo CORREIO. O Leme também informou que o estoque também está reduzido. O valor cobrado por cada dose é R$438. No LPC Laboratório e Vacinas, Sabin Diagnósticos e Saúde e Delfin Medicina Diagnóstica, cada dose custa R$520, R$450 e R$420, respectivamente. Em 2023, o CORREIO revelou que os preços cobrados chegam a ser 116% mais caros do que o preço de fábrica da vacina.

Se os estoques acabarem na rede privada, não será inédito. Isso porque, em fevereiro do ano passado, a vacina contra a dengue esgotou na capital baiana. A Takeda foi questionada sobre a situação atual dos repasses ao SUS e aos laboratórios privados. Em nota, a farmacêutica respondeu que "tem o compromisso de fornecimento de 9 milhões de doses para o Ministério da Saúde". Ainda segundo a empresa, as remessas são realizadas em etapas, seguindo o cronograma estabelecido, já a distribuição para estados e municípios é responsabilidade do Ministério da Saúde.