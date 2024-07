MUTIRÃO

Limpurb realiza mutirão de limpeza em São João do Cabrito

Ação começou sábado (6) e foi retomada na segunda-feira (8)

Da Redação

Publicado em 8 de julho de 2024 às 18:01

Mutirão teve início no último sábado (6) Crédito: Divulgação/Limpurb

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) deu continuidade, nesta segunda-feira (8), ao mutirão de limpeza na Rua do Litoral, no bairro São João do Cabrito, iniciado no último sábado (6). A operação contou com uma equipe de 25 agentes que realizaram serviços de varrição, roçagem, retirada de resíduos de construção civil descartados de forma irregular nas vias e gancheamento.

Carros de mão, pá, roçadeiras, vassouras, “big bags”, rastelos e outros equipamentos foram necessários para auxiliar os agentes durante a execução dos serviços, que ocorrem mediante uma programação já preestabelecida.

Morador há mais de 40 anos do local, Giovane de Jesus aprovou a iniciativa. “Tenho visto uma preocupação com as vias e os bairros da periferia da cidade. O meio ambiente depende da limpeza, até para que possamos ter uma saúde melhor e qualidade de vida”, comentou.