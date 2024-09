DESABAMENTO

'Livramento', diz dono de carro atingido por desabamento de marquise

O empresário Bruno Lopes, dono de um dos carros atingidos pelo desabamento da marquise no Taboão, Pelourinho, nesta quarta-feira (11), não estava com a filha e a esposa no veículo por coincidência. A causa do acidente ainda está sendo apurada.