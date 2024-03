CENSO 2022

Longe do centro: veja quais regiões mais cresceram nos últimos anos em Salvador

São Cristóvão e Itapuã somam mais 53,5 mil novos habitantes

Maysa Polcri

Publicado em 21 de março de 2024 às 16:00

São Cristóvão e Itapuã lideram o aumento do número de moradores entre as 22 regiões da capital. Juntas, as duas localidades somam mais 53,5 mil novos habitantes. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Elas vão na contramão da queda populacional de Salvador e aparecem como as localidades que mais cresceram em número de habitantes entre 2010 e 2022. Novos dados do Censo revelam que os subdistritos São Cristóvão e Itapuã lideram o aumento do número de moradores entre as 22 regiões da capital. Juntas, as duas localidades somam mais 53,5 mil novos habitantes.

São Cristóvão e Itapuã dividem características semelhantes, como a proximidade com cidades vizinhas que tiveram aumento populacional nos últimos anos. Lauro de Freitas, por exemplo, se tornou a cidade mais povoada da Bahia. Os novos moradores são atraídos pelas oportunidades de emprego e renda.

“Os subdistritos têm, em comum, a distância geográfica da área central da cidade, que perde moradores. Eles estão mais perto das cidades da Região Metropolitana de Salvador, que crescem no número de habitantes”, analisa Mariana Viveiros, supervisora de disseminação de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com aumento de 35% no número de habitantes, São Cristóvão subiu duas posições no ranking e se tornou o 9º subdistrito mais populoso de Salvador. São 136.952 moradores, de acordo com o módulo Agregados por Setores Censitários Preliminares, divulgado na quinta-feira (21).

São Cristóvão subiu duas posições no ranking e se tornou o 9º subdistrito mais populoso de Salvador Crédito: Marina Sila/CORREIO

Ernesto Carvalho, urbanista e vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU), ressalta que o desenvolvimento do transporte público aproxima os bairros de cidades próximas. “Existe uma comunicação mais eficiente, a partir das rodovias e do metrô, e uma facilidade de circulação que ligam zonas de crescimento”, diz.

O IBGE divide as regiões da cidade em 22 subdistritos. São Cristóvão, por exemplo, reúne sete bairros: São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Mussurunga, Itinga, Cassange, Areia Branca e Nova Esperança. O segundo subdistrito que mais cresceu foi Itapuã, com aumento de 10,4% no número de moradores.

“A região de Itapuã é formada por bairros que têm os maiores rendimentos de Salvador, como Patamares e Stella Maris. São localidades que cresceram em número de moradores e empreendimentos, como faculdades e escolas”, ressalta Mariana Viveiros. Além de Itapuã, o subdistrito inclui os bairros Aeroporto, Stella Maris, Bairro da Paz, Alto do Coqueirinho, Piatã, Patamares e Pituaçu. O total de habitantes nos oito bairros é de 191.205.

Clariça Miguez mora há 20 anos em Itapuã e acompanha o crescimento do bairro. A cada dia, surgem novos empreendimentos, como salões de beleza, mercados e pet shops. “Hoje em dia, temos ruas que possuem dois, às vezes três, mercadinhos. O movimento de carros cresceu muito também”, diz.

A moradora lamenta que o crescimento do bairro não seja acompanhado do aumento da segurança pública. “As pessoas andavam mais na rua porque a violência não era tão grande. Itapuã é um bairro lindo, com muitos espaços públicos para aproveitar, mas há muita insegurança”, diz.

De todos os 22 subdistritos da capital baiana, apenas quatro tiveram aumento populacional no Censo de 2022, em comparação com a pesquisa de 2010. Além dos já citados, Maré e Valéria tiveram aumentos de 2% e 0,1%, respectivamente.

Maré reúne as três ilhas-bairros de Salvador: ilhas de Maré, dos Frades e de Bom Jesus dos Passos. Apesar do aumento populacional, continuou uma das regiões menos populosas da capital, mantendo o 17º lugar. Já Valéria, região que reúne 16 bairros, se manteve entre as mais populosas, com 194.611 moradores, ocupando a 6º posição.

A oferta temporária de empregos, que colaboram para o aumento da população dos bairros, nem sempre perdura por muitos anos, como explica o arquiteto e urbanista Ernesto Carvalho. “Se o crescimento de um bairro em razão da proximidade de uma zona de trabalho perdurar, significa que a localidade vai se desenvolver melhor. Mas é preciso observar se os ciclos econômicos vão continuar porque isso nem sempre acontece”, diz.

Ranking dos subdistritos mais populosos de Salvador, segundo o IBGE