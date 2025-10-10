NOVIDADE

Lula anuncia criação de universidade na Bahia em homenagem a Dona Canô, mãe de Caetano e Bethânia

Declaração foi feita durante a inauguração da montadora chinesa BYD, em Camaçari

Millena Marques

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10:34

Mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Dona Canô morreu no dia 25 de dezembro de 2012 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a criação de uma nova universidade federal na Bahia em homenagem a Dona Canô, mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia. A declaração foi feita durante a inauguração da montadora chinesa BYD, em Camaçari, na Grande Salvador, na quinta-feira (9).

“Logo a gente vai fazer uma faculdade em Santo Amaro, que vai se chamar Universidade Dona Canô, para homenagear a Bahia”, afirmou Lula durante seu discurso no evento.

Natural de Santo Amaro, Dona Canô é mãe de oito filhos e um dos nomes mais simbólicos da história cultural baiana. Mesmo após sua morte, em 2012, aos 105 anos, a casa de Dona Canô continua sendo ponto de visita de anônimos e personalidades. Com portas sempre abertas, ela recebia de artistas como Regina Casé a políticos de diferentes espectros, como o próprio presidente Lula e o ex-senador Antônio Carlos Magalhães.

Além de figura pública, Dona Canô foi uma influente articuladora cultural e social em Santo Amaro, atuando em causas da cidade e contribuindo com projetos como a reforma da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação. Com simplicidade, dizia que não entendia os motivos de ter tantos holofotes voltados para ela. “Eu queria saber por que é que fica essa agonia comigo”, chegou a afirmar.