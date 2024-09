VIOLÊNCIA

Mãe agrediu diretor de escola em Valéria após filha ser suspensa por violar extintor e usar contra colegas

A agressão a um diretor do Colégio Estadual Professora Noêmia Rêgo , em Valéria, que deixou a instituição sem aulas por dois dias, ocorreu após uma estudante ser suspensa pela direção. A mãe da jovem, que teria dado dois socos no diretor responsável, teria ido até a escola por não aceitar a medida disciplinar após a filha ter violado o extintor de incêndio da instituição e disparado o líquido contra colegas. Pelo menos, é o que relata uma integrante da direção.

"Ela pegou um extintor da escola, abriu e começou a 'brincar'. Um funcionário avisou, o diretor mandou chamar ela e, na hora, ele nem lembrou que era uma aluna que já tinha sido chamada a atenção no dia anterior. Ele conversou com ela sobre o risco porque ela jogou o líquido do extintor nos colegas e também do problema de deixar o extintor vazio para a hora que realmente precisa", conta a assistente administrativa da escola.