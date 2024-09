SEGURANÇA

Escola fica sem aula em Valéria após mãe de aluna agredir diretor com socos

Centenas de estudantes do Colégio Estadual Professora Noêmia Rêgo, no bairro de Valéria, precisam dar meia volta ao chegar na porta da escola na manhã desta segunda-feira (16). Isso porque a instituição está sem aulas após a mãe de uma aluna, que não foi identificada, agredir o diretor do colégio com socos na última quinta-feira (12). De acordo com informações iniciais, a mulher teria dado dois socos no gestor após a filha pegar uma suspensão.